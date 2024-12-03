За минулу добу зафіксовано 201 бойове зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив вісім штурмів поблизу Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки в районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. Загалом відбулося сім атак.

На Лиманському напрямку окупанти 11 разів намагалися прорвати оборону біля Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

Один штурм ворога був відбитий на Сіверському напрямку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Григорівки та Часового Яру.

Дев’ять атак ворог здійснив на Торецькому напрямку, найбільше – на Торецьк, а також на Неліпівку та Щербинівку.

На Покровському напрямку наші бійці відбили 40 наступів ворога біля Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Красного Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького та Нового Труда.

Ворог штурмує на Повкровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 67 атак. Найактивніші бої точилися поблизу Берестків, Старих Тернів, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Антонівки та Ганівки.

Росіяни здійснили 67 атак поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку в районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя окупанти здійснили 30 штурмів.

Яка ситуація на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаудару по Гуляй Полю.

На Оріхівському напрямку активних бойових дій не було.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки в районі острова Козацький. Успіхів у ворога немає.

На Волинському та Поліському напрямках підготовки наступу ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку сталося 15 зіткнень, 14 авіаударів із застосуванням керованих бомб, а також 381 артилерійський обстріл, зокрема три залпами з реактивних систем.

Раніше стало відомо, що станом на 3 грудня втрати ворога становлять майже 746 тисяч бійців. За минулу добу втрати ворога склали 1780 осіб та 155 одиниць різної техніки та озброєння.