Об этом сообщил в утренней сводке Генштаба ВСУ. За изменениями на карте боевых действий удобно следить с помощью онлайн ресурса DeepStateMAP. Поэтому, как изменилась ситуация на поле боя по состоянию на 22 сентября, информирует 24 Канал.

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Российские войска нанесли авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Победа, Новенькое, Ястребиное, Шалигино, Реки, Харьков, Казачья Лопань, Балаклея, Ковшаровка, Купянск, Петропавловка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Торецк, Белая Гора, Дружба, Дачное, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Александрополь, Богоявленка, Шахтерское, Ровнополь, Лежинка, Орехов, Темировка и Казацкое.

Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 российских пунктов управления различных типов, 18 районов сосредоточения личного состава, 2 места нахождения вооружения и военной техники и 4 артиллерийские системы российского оккупационного войска.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг вел штурмы вблизи Волчанска. Кроме этого, авиация россиян нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова: пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.



На Купянском направлении за сутки произошло 7 атак россиян. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.



На Лиманском направлении россияне 28 раз атаковали позиции украинских войск. Враг пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терн, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.



На Северском направлении украинские защитники отбили штурм российских оккупантов вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении вражеское войско при поддержке авиации осуществило 12 атак неподалеку Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 28 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Красный Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Наибольшую концентрацию атак зафиксировали вблизи Селидово.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак. Оккупанты активно пытались продвинуться в районе населенного пункта Георгиевка. Враг также атаковал в направлении Цукурино, Горняка, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.



На Времовском направлении россияне совершили 9 штурмов в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную авиацию.



На Гуляйпольском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении российские войска 4 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки.



Продолжается операция в Курской области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты с территории России активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.