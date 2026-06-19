Скорость резко снизилась: у россиян осталась единственная цель на Востоке

Силы обороны Украины сейчас находятся в гораздо более благоприятной ситуации на фронте, чем ещё несколько месяцев назад. Сошлось сразу несколько факторов, которые не позволяют врагу быстро продвигаться.

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что среди недавних важных событий стоит выделить блестящую работу дронов среднего радиуса действия. Силы обороны способны регулярно наносить удары по тылу противника на расстояние до 300 километров. Это существенно затрудняет логистику противника, что можно увидеть на примере ситуации в Крыму.

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России все сложнее продвигаться на фронте

По словам Нарожного, чрезвычайно важно, что российские оккупанты теперь не имеют возможности использовать Starlink. Это фактически ударило по связи между подразделениями, работе дронов и т. д.

Конечно, не стоит надевать розовые очки. Оккупанты все равно продвигаются на Донбассе, но темпы чрезвычайно медленные.

Фактически сейчас Россия может оказывать давление только на Донбассе, где у них самая большая группировка. Ранее россияне заявляли, что захватят Донецкую и Луганскую области до конца года. Теперь их цель – выйти на окраины Славянска к этому моменту. Скорость продвижения катастрофически упала,

– отметил Нарожный.

Какова сейчас ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала