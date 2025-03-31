Россия увеличила количество атак в Донецкой области, поскольку дождливая погода препятствовала ВСУ
- Россия увеличила количество штурмовых действий на южно-донецком направлении, используя дождливую погоду, что мешала украинским военным применять БпЛА.
- На прошлой неделе воины тактической группы "Угледар" отбили 226 вражеских атак, уничтожив 14 танков и 26 бронированных машин противника.
На прошлой неделе, в период с 24 по 30 апреля, на южно-донецком направлении возросло количество штурмовых действий противника. Россияне пытались использовать погодные условия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на защитников из тактической группы "Угледар". Дождливая погода помешала в применении украинскими военными разведывательных и ударных БпЛА.
Смотрите также ВСУ в Белгородской области, Россия наступает на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю
Ситуация на южно-донецком направлении
Воины тактической группы "Угледар" отбили 226 атак противника, что на 39 больше, чем на предыдущей неделе. Среди потерь российской армии:
- 1 206 раненых и убитых оккупантов;
- 14 уничтоженных танков;
- 26 бронированных машин;
- 160 единиц автомобилей, мототранспорта и багги;
- 2 БпЛА;
- 24 антенны связи и средств радиоэлектронной борьбы.
В ТГР "Угледар" показали уничтожение врага: смотрите видео
Не броня, не техника, не оружие – а люди день за днем борются за мир и будущее для Украины! Мощные, безжалостные, опытные военнослужащие защищают суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, уничтожают врагов днем и ночью,
– написали защитники.
К слову, за прошедшие сутки, 30 марта, на линии соприкосновения зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего наступательных действий агрессора украинцы остановили на Покровском направлении – 73.