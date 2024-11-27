Это направление решит судьбу войны, – полковник запаса сказал, откуда начнется деоккупация Крыма

Судьба войны в Украине, скорее всего, решится на одном направлении. Именно этого участка фронта касаются стратегические задачи как Сил обороны Украины, так и российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что сейчас самые интенсивные бои продолжаются на Востоке Украины. Но по-настоящему все будет решаться на другом направлении.

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Где будет решаться судьба войны

Как убежден Грабский, именно на Юге Украины будет решаться вся судьба войны. Стратегическая цель Украины – освобождение Юга и выход в Крым с последующим его освобождением. Цель оккупантов – перебросить боевые действия на правобережье Украины с дальнейшим продвижением, полной оккупацией и уничтожением украинцев.

Территория между Запорожьем до Каменского является кратчайшим направлением для достижения цели оккупантов. Вероятнее всего, со временем они будут пробовать давить на Запорожском направлении.

Сейчас враг осуществляет штурмовые действия, чтобы выровнять линию фронта. Хотят забрать тот самый выступ с Работино. Это объясняет, почему мы не видим признаков подготовки наступательных группировок, которые могли бы осуществить наступательную операцию на Запорожье. Мы видим, что противник концентрируется, чтобы улучшить тактические позиции,

– сказал Грабский.

Украине же, если когда-то будет достаточное количество ресурсов, важно таки перерезать сухопутный коридор в Крым, а затем освободить полуостров. Это как позволит расширить нашему государству морскую торговлю, так и существенно ударит по самой России.

Добавим, что оккупанты активизировались на Времовском направлении в Запорожской области. Пока речь не идет о масштабных наступательных действиях.