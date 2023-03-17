Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, противостояние с врагом на Востоке Украины действительно мощное.

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Самые горячие участки фронта

Владислав Селезнев рассказал, что находящиеся в водовороте боевых действий военнослужащие убеждены, что Северодонецк и Лисичанск, мужественно оборонявшие ВСУ, это чистилище. А направление Бахмута и Кременной – это настоящий ад.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что там продолжаются ожесточенные бои.

Не менее сложная ситуация по направлению к Лиману, в районе Авдеевки. Время от времени Россия пытается активизировать свои наступательные действия в районе Угледара,
– сообщил он.

По его словам, план российского диктатора Владимира Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта не выполнен.

"Путин требует соответствующих решений, результатов, а результатов нет", – добавил он.

По его мнению, именно поэтому россияне пытаются продвигаться во все стороны.

Когда мы говорим об аде, весь российский фас украинского фронта – это сейчас ад,
– подчеркнул Селезнев.

Впрочем, даже в этом аду ВСУ продолжают уничтожать врага.

Владислав Селезнев рассказал, где на фронте сейчас наиболее горячо: смотрите видео

Цена свободы

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Россия ежедневно теряет огромное количество личного состава.

"Российские потери достигаются исключительно боевой работой украинских сил обороны, действующих на этом участке фронта", – сообщил он.

По его словам, это заслуга пушкарей, танкистов и представителей других частей и подразделений.

Мы должны понимать, что эта работа чрезвычайно опасна, она угрожает жизни и здоровью наших воинов,
– подчеркнул он.

Украинский народ платит высокую цену, борясь за собственную свободу и независимость.

Ситуация на фронте: основное

  • Вооруженные Силы Украины мощно противостоят врагу по всем направлениям. Труднее всего сейчас в Бахмуте, где наши бойцы изо всех сил держат оборону.
  • Россия продолжает мечтать об оккупации территорий Украины и ведет активные наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Противник сфокусировался на пяти направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
  • По словам бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ситуация на Белогоровском направлении сейчас абсолютно стабильна. По словам Гайдая, оккупанты пытаются найти какую-то "скважину" вправо или влево, лишь бы не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там погибать.