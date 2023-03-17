Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, противостояние с врагом на Востоке Украины действительно мощное.
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Самые горячие участки фронта
Владислав Селезнев рассказал, что находящиеся в водовороте боевых действий военнослужащие убеждены, что Северодонецк и Лисичанск, мужественно оборонявшие ВСУ, это чистилище. А направление Бахмута и Кременной – это настоящий ад.
Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что там продолжаются ожесточенные бои.
Не менее сложная ситуация по направлению к Лиману, в районе Авдеевки. Время от времени Россия пытается активизировать свои наступательные действия в районе Угледара,
– сообщил он.
По его словам, план российского диктатора Владимира Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта не выполнен.
"Путин требует соответствующих решений, результатов, а результатов нет", – добавил он.
По его мнению, именно поэтому россияне пытаются продвигаться во все стороны.
Когда мы говорим об аде, весь российский фас украинского фронта – это сейчас ад,
– подчеркнул Селезнев.
Впрочем, даже в этом аду ВСУ продолжают уничтожать врага.
Владислав Селезнев рассказал, где на фронте сейчас наиболее горячо: смотрите видео
Цена свободы
Полковник запаса ВСУ объяснил, что Россия ежедневно теряет огромное количество личного состава.
"Российские потери достигаются исключительно боевой работой украинских сил обороны, действующих на этом участке фронта", – сообщил он.
По его словам, это заслуга пушкарей, танкистов и представителей других частей и подразделений.
Мы должны понимать, что эта работа чрезвычайно опасна, она угрожает жизни и здоровью наших воинов,
– подчеркнул он.
Украинский народ платит высокую цену, борясь за собственную свободу и независимость.
Ситуация на фронте: основное
- Вооруженные Силы Украины мощно противостоят врагу по всем направлениям. Труднее всего сейчас в Бахмуте, где наши бойцы изо всех сил держат оборону.
- Россия продолжает мечтать об оккупации территорий Украины и ведет активные наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Противник сфокусировался на пяти направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
- По словам бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ситуация на Белогоровском направлении сейчас абсолютно стабильна. По словам Гайдая, оккупанты пытаются найти какую-то "скважину" вправо или влево, лишь бы не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там погибать.