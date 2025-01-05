Российские войска продвигаются в Донецкой области самыми быстрыми темпами с начала полномасштабного вторжения, ведь они имеют достаточно живой силы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украина испытывает дефицит

В то же время украинская армия испытывает острую нехватку в людях.

Издание отмечает, что по мере приближения президентства Трампа армия Украины переходит в оборону.

Российские войска несут колоссальные потери, но не прекращают атаковать. Призыв Трампа к переговорам звучит все увереннее в современных реалиях.

Также военные указывают, что снижение мобилизационного возраста до 25 лет приняли слишком поздно. Кроме того, участились случаи СЗЧ. В то же время за 2024 год Украина мобилизовала 200 тысяч новобранцев.

Издание ссылается на неназванных военных, которые смирились, что поддержка запада сокращается и продолжит сокращаться, а без нее у Украины нет сил, чтобы вытеснить врага.

При этом многие украинские военные, с которыми говорили авторы статьи, считают маловероятным, что Путин согласится на прекращение огня пока его войска наступают. Бойцы также опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на болезненные уступки.

Кроме этого, нельзя исключать того, что Россия может напасть в будущем.

В The Washington Post написали, что самую острую нехватку личного состава Украина испытывает в пехоте.

Также потери на оборонительных позициях также выше, ведь дроны позволили отслеживать любые перемещения и наносить удары.

По мнению собеседника WP – командира батальона Волки Да Винчи Сергея Филимонова, "все указывает на прекращение огня". Он также убежден, что на многие факторы повлияли результаты выборов в США и риторика Трампа.