Російські війська просуваються на Донеччині найшвидшими темпами від початку повномасштабного вторгнення, адже вони мають достатньо живої сили. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Україна відчуває дефіцит

Водночас українська армія відчуває гостру нестачу в людях.

Видання відзначає, що в міру наближення президентства Трампа армія України переходить в оборону.

Російські війська зазнають колосальних втрат, але не припиняють атакувати. Заклик Трампа до переговорів звучить дедалі впевненіше у сучасних реаліях.

Також військові вказують, що зниження мобілізаційного віку до 25 років ухвалили запізно. Крім того, почастішали випадки СЗЧ. Водночас за 2024 рік Україна мобілізувала 200 тисяч новобранців.

Видання посилається на неназваних військових, які змирились, що підтримка заходу скорочується та продовжить скорочуватись, а без неї в України немає сил, щоб витіснити ворога.

При цьому багато українських військових, з якими говорили автори статті, вважають малоймовірним, що Путін погодиться на припинення вогню поки його війська наступають. Бійці також побоюються, що Володимиру Зеленському доведеться піти на болючі поступки.

Крім цього, не можна виключати того, що Росія може напасти в майбутньому.

У The Washington Post написали, що найгострішу нестачу особового складу Україна відчуває в піхоті.

Також втрати на оборонних позиціях також вищі, адже дрони дозволили відстежувати будь-які переміщення та завдавати ударів.

На думку співрозмовника WP – командира батальйону Вовки Да Вінчі Сергія Філімонова, "все вказує на припинення вогню". Він також переконаний, що на багато факторів вплинули результати виборів у США та риторика Трампа.