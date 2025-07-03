Не так, как они того желали: офицер ВСУ рассказал, как продвигается российское наступление

Летнее наступление России не приносит оккупантам тех результатов, которых они ожидали. Они продолжают терять огромное количество личного состава и техники.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук, заметив, что россияне не продвигаются теми темпами, которые хотели бы иметь. Им только удается на некоторых участках медленно пролезать вперед.

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Есть ли угроза для Днепропетровщины

Один из вопросов, вокруг которого враг начинает нагнетать – Днепропетровская область. Хотя на самом деле ключевым городом на этом участке фронта для россиян является Покровск.

Хотели бы они развить наступление и пойти на Павлоград? Да. Но они годами берут населенные пункты. Думаю, что в ближайшее время это невозможно. Но придет ли война на Днепропетровщину? Она там уже давно. Люди, которые живут рядом, это чувствуют,

– сказал военный.

В целом тема с Днепропетровской областью является попыткой оккупантов осуществлять информационно-психологическое давление на украинцев. Хотя на оперативном уровне продвижение на несколько метров в этот регион ничего врагу не дает.

Все это – украинская земля. Враг играет в психологическую игру. Однако в контексте оперативного уровня определенное продвижение на пару метров на Днепропетровщине ничего врагу не даст,

– отметил офицер.

Добавим, по состоянию на 3 июля Россия потеряла более 1 миллиона 23 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10986 танков, 22936 боевых бронированных машин, 29815 артиллерийских систем и т.д.