ВСУ не просто удержали Авдеевку, но и вышли на более выгодные позиции, – Жданов
Украинские военные совершили удачные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Враг пятится из-за невозможности противостоять ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, это положительные сдвиги на фронте.
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Успехи ВСУ на фронте
Олег Жданов пояснил, что Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ провели успешное контрнаступление в Авдеевке.
По информации аналитиков, украинские силы отбили северо-западнее Новоселовки, 17 километров восточнее Авдеевки, и продвинулись вплотную к населенному пункту,
– заметил военный эксперт.
Впрочем, украинские защитники не стали штурмовать Новоселовку.
Украинская сторона в более выгодном положении
Олег Жданов рассказал, что в отличие от Бахмута, центр которого все еще контролируют россияне, в Авдеевке ситуация складывается в нашу пользу.
"Мы не просто сбили полностью наступательный потенциал российских войск, а еще и улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодную позицию и высоты восточнее Авдеевки", – убежден он.
По его словам, там противник практически не совершает наступательные действия.
Что происходит на фронте: последние новости
- По данным Генштаба, Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за сутки было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- Враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов. В частности, применил 17 беспилотников типа "Шахид-136", из которых 14 уничтожили ВСУ. Также оккупанты 42 раза атаковали с реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.