ВСУ не просто удержали Авдеевку, но и вышли на более выгодные позиции, – Жданов

Украинские военные совершили удачные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Враг пятится из-за невозможности противостоять ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, это положительные сдвиги на фронте.

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Успехи ВСУ на фронте

Олег Жданов пояснил, что Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ провели успешное контрнаступление в Авдеевке.

По информации аналитиков, украинские силы отбили северо-западнее Новоселовки, 17 километров восточнее Авдеевки, и продвинулись вплотную к населенному пункту,

– заметил военный эксперт.

Впрочем, украинские защитники не стали штурмовать Новоселовку.

Украинская сторона в более выгодном положении

Олег Жданов рассказал, что в отличие от Бахмута, центр которого все еще контролируют россияне, в Авдеевке ситуация складывается в нашу пользу.

"Мы не просто сбили полностью наступательный потенциал российских войск, а еще и улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодную позицию и высоты восточнее Авдеевки", – убежден он.

По его словам, там противник практически не совершает наступательные действия.

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