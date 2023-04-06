Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, це позитивні зрушення на фронті.
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Успіхи ЗСУ на фронті
Олег Жданов пояснив, що Американський інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ біля Авдіївки.
За інформацією аналітиків, українські сили відбили північно-західніше Новоселівки, 17 кілометрів східніше від Авдіївки, й просунулися впритул до населеного пункту,
– зауважив військовий експерт.
Втім, українські захисники не стали штурмувати Новоселівку.
Українська сторона у вигіднішому становищі
Олег Жданов розказав, що на відміну від Бахмута, центр якого все ще контролюють росіяни, в Авдіївці, ситуація складається на нашу користь.
"Ми не просто збили повністю наступальний потенціал російських військ, а ще й покращили своє тактичне положення, зайнявши більш вигідну позицію і висоти східніше від Авдіївки", – переконаний він.
За його словами, там противник практично не здійснює наступальні дії.
Що відбувається на фронті: останні новини
- За даними Генштабу, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій далі залишаються Бахмут та Мар'їнка.
- Ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 безпілотників типу "Шахід-136", з яких 14 – знищили ЗСУ. Також окупанти 42 рази атакували з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.