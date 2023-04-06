Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. На його думку, це позитивні зрушення на фронті.

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Успіхи ЗСУ на фронті

Олег Жданов пояснив, що Американський інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ біля Авдіївки.

За інформацією аналітиків, українські сили відбили північно-західніше Новоселівки, 17 кілометрів східніше від Авдіївки, й просунулися впритул до населеного пункту,

– зауважив військовий експерт.

Втім, українські захисники не стали штурмувати Новоселівку.

Українська сторона у вигіднішому становищі

Олег Жданов розказав, що на відміну від Бахмута, центр якого все ще контролюють росіяни, в Авдіївці, ситуація складається на нашу користь.

"Ми не просто збили повністю наступальний потенціал російських військ, а ще й покращили своє тактичне положення, зайнявши більш вигідну позицію і висоти східніше від Авдіївки", – переконаний він.

За його словами, там противник практично не здійснює наступальні дії.

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