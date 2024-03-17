Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что россияне создают условия для себя вблизи Часового Яра и Купянска. Так вблизи последнего населенного пункта враг накапливает ресурсы.
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"Происходит реорганизация группы войск "Запад". Она фактически под себя забирает всю зону контроля по линии боестолкновения Лимано-Купянской оси. Если мы говорим о Часовом Яре, то там для них важно захватить прежде всего такие села как Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. Это является условием для начала наступательной кампании на Часов Яр", – сказал Коваленко.
Кроме того, военно-политический обозреватель добавил, что вдоль линии боестолкновения захватчики будут пытаться давить и по другим направлениям. Для них остается достаточно приоритетной трасса от Марьинки на Угледар.
Для них является приоритетным восстановить, выровнять линию соприкосновения в Запорожской области. То есть вернуть под свой контроль те территории, которые были освобождены летом 2023-го во время нашего контрнаступления,
– сказал Александр Коваленко.
Также россияне будут продолжать действовать на Лиманском направлении. Враг будет пытаться восстановить контроль над Белогоровкой и вытеснить подразделения Сил обороны Украины с левобережья Херсонщины – из села Крынки.
"Основное направление – это Часов Яр и Купянск", – отметил военно-политический обозреватель.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
Враг активно применяет авиацию
Захватчики массово используют тактическую авиацию. Для врага это основной элемент для того, чтобы выкрыть линии обороны и укрепрайоны ВСУ. Даже несмотря на то, что россияне потеряли немало фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, они продолжали интенсивно бить управляемыми авиационными бомбами.
Так под огнем вражеской авиации постоянно находится район Авдеевки – населенные пункты Орловка, Бердичи и Тоненькое. Также враг постоянно наносит удары по Часовому Яру, Купянску и Новомихайловке.
"Они благодаря своим корректируемым авиационным бомбам пытаются сломать линию обороны того укрепрайона и продвигаться, захватывать и в дальнейшем. Уменьшение расстояния полета к локации выполнения боевой задачи значительно уменьшает расход ресурса", – отметил Александр Коваленко.
Какая ситуация на фронте
- В течение 16 марта на фронте было 58 боевых столкновений. Украинские военные отбили атаки врага на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском направлении враг не наступал.
- Силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян на Новопавловском направлении. Также оккупанты атаковали позиции ВСУ на Ореховском и Херсонском направлениях.
- В течение субботы украинские военные ликвидировали 1160 захватчиков. Также россияне потеряли 11 танков, 24 ББМ и 28 артсистем. Уменьшилось у врага на 1 средство ПВО, 11 единиц спецтехники, а еще – на 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Уничтожили украинские бойцы и 4 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.