Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що росіяни створюють умови для себе поблизу Часового Яру та Куп'янська. Так поблизу останнього населеного пункту ворог накопичує ресурси.

Дивіться також "Пташки" спрацювали на відмінно: ЗСУ розбили 2 штурмові групи росіян на Авдіївському напрямку

"Відбувається реорганізація групи військ "Захід". Вона фактично під себе забирає усю зону контролю по лінії боєзіткнення Лимано-Куп'янської вісі. Якщо ми говоримо про Часів Яр, то там для них важливо захопити передусім такі села як Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Це є умовою для початку наступальної кампанії на Часів Яр", – сказав Коваленко.

Окрім того, військово-політичний оглядач додав, що уздовж лінії боєзіткнення загарбники намагатимуться тиснути й по інших напрямках. Для них залишається достатньо пріоритетною траса від Мар'їнки на Вугледар.

Для них є пріоритетним відновити, вирівняти лінію боєзіткнення у Запорізькій області. Тобто повернути під свій контроль ті території, які були звільнені влітку 2023-го під час нашого контрнаступу,

– сказав Олександр Коваленко.

Також росіяни будуть продовжувати діяти на Лиманському напрямку. Ворог намагатиметься відновити контроль над Білогорівкою та витіснити підрозділи Сил оборони України з лівобережжя Херсонщини – із села Кринки.

"Основний напрямок – це Часів Яр та Куп'янськ", – наголосив військово-політичний оглядач.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Ворог активно застосовує авіацію

Загарбники масово використовують тактичну авіацію. Для ворога це основний елемент для того, аби викрити лінії оборони та укріпрайони ЗСУ. Навіть попри те, що росіяни втратили чимало фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34, вони продовжували інтенсивно бити керованими авіаційними бомбами.

Так під вогнем ворожої авіації постійно перебуває район Авдіївки – населені пункти Орлівка, Бердичі та Тоненьке. Також ворог постійно завдає ударів по Часовому Яру, Куп'янську та Новомихайлівці.

"Вони завдяки своїм коригованим авіаційним бомбам намагаються зламати лінію оборони того укріпрайону та просуватися, захоплювати й надалі. Зменшення відстані польоту до локації виконання бойової задачі значно зменшує витрату ресурсу", – зазначив Олександр Коваленко.

Яка ситуація на фронті