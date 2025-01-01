Оккупировали 4 города: в ISW оценили темпы продвижения россиян в 2024 году и являются ли они критическими

В 2024 году россиянам удалось захватить несколько городов среднего размера. В то же время население крупнейшего из них составляло всего 31 тысячу человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что в ISW думают о движении россиян в 2024 году

Так, Институт изучения войны сообщает, что за весь 2024 год российской армии якобы удалось захватить 4 города. Речь идет об Авдеевке, Селидово и Угледаре. Также аналитики в материале утверждают об оккупации Курахово, однако это не соответствует действительности. Эту информацию ранее опровергли.

Скорость продвижения российских войск в значительной степени остановилась вокруг нескольких других городских поселений, которые российские войска пытались захватить в 2024 году,

– указывают аналитики.

По данным ISW, российские войска потратили примерно четыре месяца на захват Авдеевки в конце 2023 и в начале 2024 года и по два месяца на попытки захватить и охватить Селидово и Курахово в 2024 году.

Также аналитики отмечают, что россияне отмечали значительные потери в попытках захватить эти города. В частности, за две недели в середине декабря оккупанты потеряли почти 3000 бойцов на Покровском направлении.

"Захват этих населенных пунктов не позволил российским войскам угрожать любым значительным украинским оборонительным узлам, а российские войска не смогли провести такой быстрый, механизированный маневр. необходимые для превращения этих тактических достижений в глубокие проникновения в тыл Украины", – пишет Институт.

Российским войскам понадобится чуть более двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения 2024 года, предполагая, что все их наступления будут ограничены именно Донбассом.