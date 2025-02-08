ВСУ продвинулись на Курщине, россияне пытаются пересечь Оскол: ситуация на фронте от ISW

У Сил обороны Украины есть успехи на так называемом "выступлении" в Курской области. Наши защитники удерживают несколько новых позиций. Несколько уменьшилась интенсивность боев на Покровском направлении, однако ситуация – очень сложная.

Как изменилась ситуация на фронте за 8 февраля проанализировали в ISW, о результатах информирует 24 Канал.

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Что изменилось в Курской области

ВСУ продвинулись во время механизированных штурмов в Курской области. Это продвижение подтвердили на геолокационных кадрах. Несмотря на заверения российских военкоров, что оккупантам удалось остановить успехи Сил обороны Украины, они признают, что ВСУ удерживают позиции у Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок.

Бои на Харьковщине и Луганщине

Враг продолжал наступательные действия в Харьковской области, в частности говорится о Волчанск. Однако продвижений зафиксировано не было. Также оккупанты 7 февраля наступали на Купянском направлении.

Важно! В ОСУВ "Хортица" отметили, что российские войска систематически пытаются пересечь реку Оскол вблизи Двуречной. Они перенаправляют от 2 до 8 человек на резиновых лодках.

Россияне продолжили наступать возле Боровой, где немного продвинулись, а также на Лиманском направлении. Там, по сообщению украинских военных, захватчики в "режиме конвейера" запускают небольшие пехотные группы из 2 – 3 человек.

Эпицентр боев – Донецкая область

6 – 7 февраля россияне продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако успеха им достичь не удалось. Безуспешными были потуги врага 7 февраля и у Часового Яра. Подтверждений захвата российскими войсками стадиона "Авангард" и больницы в центре города не было.

Российские войска вели наступательные действия под самым Покровском. Вероятно, россияне накапливают силы у Барановки, чтобы наступать на Тарасовку. В ВСУ отметили, количество боев на Покровском направлении уменьшилось, однако бои остаются очень интенсивными.

Какие бои на Юге

7 февраля на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались. О боях на Херсонском направлении пока не сообщали.

Как изменилась ситуация на фронте / Карты ISW: