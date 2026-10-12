Украинские позиции на фронте самые сильные за долгое время, – Зеленский об успехах ВСУ
12 октября президент Зеленский провел заседание Ставки. Он заслушал важный доклад о ситуации на фронте.
О подробностях глава государства рассказал в вечернем обращении.
Какова ситуация на фронте
Украина продолжает активную оборону и постепенно оттесняет оккупанта.
В последние месяцы российские потери возросли. Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют лишь убитыми около двух сотен человек. Много у них и тяжелораненых. Все попытки врага продвинуться вперед, инфильтроваться мы останавливаем, делаем для этого все возможное,
– рассказал президент.
Он поблагодарил все подразделения и бригады, которые в полной мере выполняют боевые задачи и применяют оружие максимально эффективно.
Зеленский подчеркнул, что позиции Украины на фронте остаются сильными, и особенно в этом году "самыми сильными за долгое время".
"Хотя россияне в некоторых местах фронта превосходят нас по численности в шесть–восемь раз, мы все равно достигаем необходимых Украине результатов", – добавил президент.
К слову, согласно обновленному отчету Института изучения войны за 11 октября, российские войска не продвинулись вперед. В то же время Силы обороны продвинулись в Запорожской области.