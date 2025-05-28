Пробуют ли ДРГ заходить на территорию Черниговской области

За последнее время враг не проявляет значительной активности диверсионно-разведывательных групп в Черниговской области. Чаще всего попытки проникновения фиксируют на севере Сумской области и на юге, ближе к Харьковщине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в телемарафоне. За последнее время существенной активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на территории Черниговской области не зафиксировано.

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Враг отдает предпочтение Сумской и Харьковской областям

Андрей Демченко объяснил, что больше всего активности врага заметно на территории Сумской области, особенно в приграничных районах, граничащих с Черниговской областью. Именно там фиксируются попытки проникновения диверсантов на украинскую территорию. Также заметны подобные действия в южных районах, ближе к Харьковской области.

В центральной части Черниговщины враг применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь вести активные боевые действия и ослабить оборону. Несмотря на это, по словам Демченко, пограничники и силовики эффективно контролируют ситуацию и не позволяют врагу нанести значительные удары на территории области.

Стоит отметить, что Черниговщина находится под постоянным контролем украинских сил безопасности, которые готовы быстро реагировать на любые попытки врага нарушить границу.