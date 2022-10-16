Пограничники рассказали, есть ли изменения на границе Украины и Беларуси

Беларусь хоть сейчас сама не вступает в войну против Украины своими силами, однако активно помогает России в ее войне. Однако защитники Украины готовы защищать свою землю.

Ситуация на белорусской границе напряженная, но на прямой линии границы ситуация остается полностью контролируемой. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Важно В Беларусь начали прибывать российские авиационные подразделения

Следят также за военными России в Беларуси

Как заявил Андрей Демченко, в настоящее время не фиксируется никаких изменений на границе с Беларусью. За страной следят подразделения разведки и сил безопасности и обороны. Они отслеживают ситуацию в самой Беларуси, в частности, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства.

Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил Беларуси, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Поскольку ранее Лукашенко заявлял, что готов принять в своей стране несколько тысяч военнослужащих России, то службы Украины отслеживают также ситуацию относительно подразделений вооруженных сил страны-агрессора.

Беларусь и война против Украины: последние новости

Как рассказал политический эксперт Александр Антонюк, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко уже давно готов начать войну. Он считает, что намерению ввести войска предшествовали ракетные обстрелы 10 октября и вручение ноты послу Украины 8 октября.

Так, Лукашенко уже вверг маразматическое заявление, что Украина якобы хочет напасть на Беларусь, а в ночь на 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что сейчас стратегия белорусов вполне ясна – держать возле северных границ определенное количество подразделений ВСУ, чтобы их не привлекли к операциям на Юге или Востоке Украины. Однако он отметил, что не стоит исключать, что когда-нибудь может быть и наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у белорусов нет желания воевать. В то же время он подчеркнул, что если Лукашенко отважится дать приказ о наступлении войск на территорию Украины, то это будет последним его решением как человека, которого и так цивилизованный мир не признает как президента.

Интересно – как Подоляк оценил угрозы со стороны Беларуси: смотрите видео