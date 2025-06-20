Беларусь держит определенные подразделения у границы, – Демченко

Беларусь продолжает держать некоторые военные подразделения возле украинской границы. Также через несколько месяцев страна запланировала совместные учения с Россией.

Разведка и пограничники будут отслеживать вероятную опасность от этого. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на границе с Беларусью

Сейчас угрозы со стороны Беларуси для Украины нет.

По состоянию на сейчас ни формирований, ни каких-то сформированных сил, которые бы находились на территории Беларуси по направлению границы, не фиксируется,

– рассказал Демченко.

Он отметил, что Беларусь, по-прежнему, держит определенные свои подразделения на направлении украинской границы. Такая ситуация наблюдается еще с 2022 года.

Беларусь так хочет показать, что якобы Украина представляет угрозу для нее.

"Такая риторика белорусских властей постоянно поддерживалась. Но, конечно, наша задача также отследить ту ситуацию, которая будет разворачиваться во время совместных учений, активная фаза которых планируется на сентябрь. Потому что в это время может расти риск для нашей страны, особенно, учитывая то, какое количество своих сил Россия сможет привлечь к этим учениям на территории Беларуси", – добавил представитель Госпогранслужбы.