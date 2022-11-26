Белорусские пограничники подбросили на украинскую границу нелегалов
Источник:Госпогранслужба
На границе задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеша. Их туда привезли белорусские пограничники.
В ГНСУ отметили, что Беларусь до сих пор поддерживает искусственно созданный миграционный кризис и намеренно создает условия для попыток незаконного пересечения границы мигрантами. Украинские правоохранители и пограничники готовились к таким провокациям еще с прошлого года, хотя больше всего страдают от этого страны ЕС.
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Белорусские пограничники привезли на границу мигрантов
В Госпогранслужбе рассказали, что неоднократно отмечали, что Беларусь может в любой момент направить потоки мигрантов в направлении Украины. Примечательно, что этому активно содействуют белорусские пограничники и правоохранители.
В частности, пограничники Житомирского отряда задержали шесть нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии, заметив дорожку следов, ведущую с территории Беларуси. Они выяснили, что нелегалами были граждане Пакистана и Бангладеш.
Задержанные мужчины рассказали, что их до границы с Украиной довезли люди в военной форме. Они предполагают, что это были белорусские пограничники. Дальше им указали, в каком направлении нужно идти.
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Также мужчины рассказали, что когда они находились в Беларуси, контактировали с правоохранителями. Те организовывали их незаконный маршрут и приказали после пересечения границы позвонить по телефону и сообщить о своем местонахождении.
Это подтверждается и перепиской в мессенджерах в телефонах иностранцев. По словам путешественников, до этого они безрезультатно пытались попасть в Польшу, тоже при содействии белорусских правоохранителей.
– рассказали в ГНСУ.
Однако путешествие нелегалов было недолгим, ведь их задержали сразу после пересечения границы. Продолжается проверка задержанных и установка:
- всех обстоятельств попытки незаконного пересечения границы,
- кто способствовал нелегалам в этом путешествии.
На границе задержали нелегалов, привезенных белорусскими пограничниками / Фото Госпогранслужбы
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