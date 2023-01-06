Достаточно ли войск Россия согнала на территорию Беларуси, чтобы наступать

Ситуация на границе с Беларусью контролируется, украинские пограничники пока не фиксируют перемещений техники и личного состава врага. Ударная группировка российской армии, которая могла бы осуществить повторное вторжение на территории Украины – не сформирована.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. в эфире национального телемарафона. В то же время он заметил, что нельзя недооценивать врага.

Внимание Отмечены "Z": в Беларусь перебросили еще не менее 50 единиц техники

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые сейчас находятся рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем перемещение ни военной техники у нашей границы, ни перемещение личного состава или подразделений России, или Беларуси, которые предпринимали бы какие-то демонстрационные действия,

— отметил он.

Сколько военных находятся в Беларуси

Демченко сообщил, что из подразделений войск России в Беларуси в настоящее время находятся более 10 тысяч военных. Их привлекают к учениям.

Не исключено, что часть из них будет переброшена на Восток Украины для пополнения подразделений России. На территорию Беларуси может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки,

– объяснил он.

Андрей Демченко также отметил, что Россия может в любой момент использовать направление из Беларуси для вторжения, но может продолжать накапливать силы.

Впрочем, в ГНСУ отметили, что украинские военные контролируют ситуацию на границе и готовы к любому развитию событий.

Угроза с территории Беларуси: последние новости