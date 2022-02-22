Опасения Запада и готовность Украины: все о войсках России у наших границ

В течение нескольких месяцев Россия наращивает свои войска у границ Украины. Кремль уже несколько раз заявлял о том, что якобы уводит часть контингента, однако данные международных партнеров говорят о другом – вблизи Украины более 100-тысячное войско врага. После признания Россией псевдореспублик на Донбассе Кремль официально объявил о том, что вводит туда свои войска.

Все что известно о перемещении войск на наших границах, их численности и фейковой "легитимизации на Донбассе" – читайте в материале 24 канала.

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Появление войск на границах Украины

О том, что Россия стягивает войска на украинские границы, в западных СМИ писали еще в октябре 2021 года. С тех пор маневры страны-агрессорки вызывают беспокойство у международных партнеров Украины.

Хотя следует отметить, что тогда действия России сравнивали с происходящим в апреле того же года. Тогда Кремль также совершал военные маневры под предлогом учений "Запад-2021". Однако данные разведки свидетельствовали о том, что Кремль готовится к чему-то более серьезному.

В ноябре того же года западная разведка говорила о том, что у наших границ было сосредоточено около 90 тысяч военных. Кроме того, западные СМИ говорили о трех путях возможной агрессии Кремля против Украины. По данным издания Millitary Times, в России планировалось наступление тремя путями:

с собственной территории;

с территории Белоруссии;

с территории оккупированного Крыма;

Карта возможного наступления России, опубликованная в ноябре 2021 года / Фото Millitary Times

Согласно этим прогнозам, Кремль планирует "зажать в кольцо" нашу страну.

Россия все отрицает

Ожидаемо, что в Кремле сразу же начали открещиваться от всех агрессивных намерений, о которых говорил Запад. Сначала там использовали аргумент в стиле "ну в апреле не напали" и убеждали, что войска стянули исключительно для учений.

Затем в Москве риторика стала более агрессивной. Кремль начал возмущаться якобы безосновательным обвинением и заявлял о том, что имеет право проводить учения на своей территории.

В январе и феврале Россия объявила об отводе части войск от украинских границ. Однако в Пентагоне США и в Минобороны Великобритании забили тревогу – по данным их разведки, Кремль наоборот начал наращивать свои войска.

Что происходит на границах Украины сейчас

По данным разных источников, у украинских границ сосредоточено более 100 тысяч военных страны-агрессора. Во время выступления на конференции в Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у наших границ сосредоточили 150 тысяч военных, в то же время в США насчитали 190 тысяч солдат страны-агрессора.

В издании CNN опубликовали данные разведки США, согласно которым Кремль развернул близ наших границ 75% обычных вооруженных сил – 120 батальонно-тактических групп из 160 существующих.

Кроме того, страна-агрессор развернула 35 из 50 батальонов противовоздушной обороны. Все эти войска, как сообщает СМИ, расположены в 60 километрах от наших границ.

Частная компания Maxar 21 февраля опубликовала новые спутниковые снимки по данным дислокации российских войск. Согласно этим данным:

Большинство боевых подразделений и вспомогательного оборудования в Солоте отошли и по всему району видны транспортные средства и некоторые колонны бронетехники.

Некоторая техника была также развернута восточнее соседних Валуйков на поле примерно в 15 километрах севернее границы с Украиной.

Ряд новых полевых развертываний также наблюдается северо-западнее Белгорода, при этом значительная часть техники и войск расположена в лесистых районах или поблизости.

Россия продолжает взимать войска / Фото Maxar

СМИ начали предсказывать "дату вторжения"

Еще с декабря многие западные СМИ брались предсказывать "дату вторжения" России в Украину. Первой была 25 декабря – 30-я годовщина окончательного краха СССР. И с тех пор информационное пространство изобилует "прогнозами".

Во время обращения 11 февраля президент США Джо Байден обратился к находящимся в Украине американцам с призывом о том, чтобы они немедленно покинули территорию нашего государства. После этого началась фактически паника – десятки стран прибегли к такому же шагу. Кроме того, некоторые страны начали перевозить своих дипломатов из Киева во Львов, а их семьи – на родину.

Байден призвал покинуть Украину / Коллаж 24 канала

Такие призывы Байдена начали связывать с тем, что вторжение России вот-вот начнется. Наиболее популяризированной датой начала новой агрессии стало 16 февраля. На фоне панических настроений Президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единения.

Россия не начала вторжения в этот день и в Кремле уже спешили винить всех и вся во лжи и клевете, но 17 февраля страна-агрессор начала воплощать другой сценарий.

Обострение на Донбассе

С 17 февраля на Донбассе российские наемники прибегли к жестким обстрелам позиций украинских военных. Если к этому дню нарушений режима тишины было где-то в среднем в районе 10, то с этого дня количество обстрелов выросло по меньшей мере в 6 раз.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, где снаряд попал в детский сад. Российские СМИ сразу же запустили фейк о том, что якобы наши военные обстреляли оккупированные территории, но дезинформация не удалась – Станица Луганская подконтрольна Украине. После этого пропагандисты начали выкручиваться и заявляли, что этот обстрел – якобы "постановка".

Российские наемники не случайно активизировались в этот день. На фоне обострения и постоянных обстрелов на Донбассе по инициативе России Совбез ООН собрался на обсуждение Минских соглашений, где страна-агрессор традиционно обвиняла официальный Киев в якобы нежелании мирно урегулировать конфликт.

С 17 февраля на Донбассе российские наемники прибегли к жестким обстрелам позиций украинских военных. Если к этому дню нарушений режима тишины было где-то в среднем в районе 10, то с этого дня количество обстрелов выросло по меньшей мере в 6 раз.

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, где снаряд попал в детский сад. Российские СМИ сразу же запустили фейк о том, что якобы наши военные обстреляли оккупированные территории, но дезинформация не удалась – Станица Луганская подконтрольна Украине. После этого пропагандисты начали выкручиваться и заявляли, что этот обстрел – якобы "постановление".

Российские наемники не случайно активизировались в этот день. На фоне обострения и постоянных обстрелов на Донбассе по инициативе России Совбез ООН собрался на обсуждение Минских соглашений, где страна-агрессорка традиционно обвиняла официальный Киев в якобы нежелании мирно урегулировать конфликт.

Только за 5 дней обострения боевики 426 раз атаковали украинские позиции, в результате чего более десятка наших защитников получили ранения, а четверо погибли.

Признание боевиков

Кроме обострений и провокаций на Донбассе Россия решила прибегнуть и к другим агрессивным шагам. Вечером 21 февраля глава Кремля Владимир Путин объявил о признании псевдореспублик боевиков на временно оккупированных территориях Украины. Это событие сразу вызвало негативную реакцию международного сообщества.

Однако в тот же вечер Путин подписал приказы о признании, в которых есть 2 самых интересных момента:

Не указано, в каких пределах "признают" псевдореспублики; Четвертый пункт предусматривает введение российских войск для якобы "обеспечения мира".

На действия Кремля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия еще с 2014 размещает свои войска на временно оккупированной территории Донбасса. Однако, таким образом страна-агрессор сейчас хочет "легализовать" свой контингент.

Сегодняшними и возможными завтрашними действиями Россия легализует свои войска, фактически находившиеся в оккупированных районах Донбасса с 2014 года,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского из-за признания боевиков: смотрите видео

Не все так хорошо для Кремля

Недавно российские военные в Ростовской области изрядно повеселили украинцев. Страна-агрессор угрожает безопасности Европы и угрожает Украине, однако не могла справиться с природой.

Видео, на которых российские танки застряли в болоте, буквально взбудоражили сеть.

Российские танки застряли в болоте: эпическое видео

Не прошло и двух дней, а сеть снова порадовала борьба войск страны-агрессора с природой.

Российские танки снова не смогли победить болото: смотрите видео

Украина даст достойный отпор

Несмотря на такое напряжение для украинцев, причин волноваться нет. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что наши защитники готовы противодействовать врагу, если он решится на атаку.

Для нас война началась в 2014 году и мы прошли ее горячую фазу. Мы, военные, хорошо знаем и сделаем свое дело,

– подчеркнул Залужный.

Министр обороны Алексей Резников обратился к нашим военным. Он подчеркнул, что впереди серьезные испытания, но победа за нами.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. По реакции мира на признание Россией боевиков мы видим, что никакие шаги Москвы против нашего государства не останутся без ответа. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.