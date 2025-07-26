Впервые за долгое время россияне применили бронетехнику на Харьковщине, –командир полка "Ахиллес"

Долгое время по линии фронта, в том числе и в Харьковской области, враг проводил пешие штурмы исключительно личным составом, который служил "мясом". Однако сейчас в Харьковской области ситуация изменилась.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг использовал бронированную технику. Однако украинские военные уничтожили и ее, и группы оккупантов, которые шли за ней.

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Впервые за долгое время россияне применили бронетехнику на Харьковщине

По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", только на участке Купянск-Узловой недавно оккупанты изменили тактику.

Впервые за долгое время россияне применили бронетехнику на Харьковщине. Ее уничтожили на подходе к передней линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул он.

От штурмовых групп оккупанты не отказались – российские солдаты шли за техникой. Федоренко отметил, что украинские военные их уничтожили также. Это удалось благодаря слаженной работе тех подразделений, которые находятся на этом отрезке долгое время.

Где именно россияне впервые за долгое время применили бронетехнику: смотрите на карте

Он отметил, что оккупировать Купянск-Узловой и левобережье россияне планировали до 1 декабря прошлого года. Врагу не удалось реализовать этот план.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" добавил, что, к сожалению, противник имеет возможности бить по Купянщине и Купянску КАБами, чтобы стереть все "под ноль". Для этого Силам обороны нужно необходимое ракетное вооружение, которым они могли бы бить по аэродромам ближнего базирования врага.