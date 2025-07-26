Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог використав броньовану техніку. Однак українські військові знищили і її, і групи окупантів, які йшли за нею.

Дивіться також Затишшя на Лиманському фронті говорить про підготовку Росії до нового наступу

Вперше за довгий час росіяни застосували бронетехніку на Харківщині

За словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", лише на відтинку Куп'янськ-Вузловий нещодавно окупанти змінили тактику.

Вперше за довгий час росіяни застосували бронетехніку на Харківщині. Її знищили на підході до передньої лінії бойового зіткнення,

– наголосив він.

Від штурмових груп окупанти не відмовились – російські солдати ішли за технікою. Федоренко зауважив, що українські військові їх знищили також. Це вдалось завдяки злагодженій роботі тих підрозділів, які перебувають на цьому відтинку довгий час.

Де саме росіяни вперше за довгий час застосували бронетехніку: дивіться на карті

Він зазначив, що окупувати Куп'янськ-Вузловий та лівобережжя росіяни планували до 1 грудня минулого року. Ворогу не вдалось реалізувати цей план.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" додав, що, на жаль, противник має можливості бити по Куп'янщині та Куп'янську КАБами, щоб стерти все "під нуль". Для цього Силам оборони потрібне необхідне ракетне озброєння, яким вони могли б бити по аеродромах ближнього базування ворога.