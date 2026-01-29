Самое выгодное место, – эксперт раскрыл хитрый замысел россиян на Харьковщине
- Российские оккупанты потерпели неудачу под Купянском. Силы обороны отбросили врага от города.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал намерения врага на Харьковщине.
Российские оккупанты потерпели неудачу под Купянском Харьковской области. Сейчас они переключились на другую задачу.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что враг продолжает давить и на Купянском направлении, и на Волчанском. Оккупанты перебрасывают туда резервы.
Смотрите также Заминированные рации взрываются: что за новая тактика россиян и в чем угроза для военных и гражданских
Что известно о боях на Харьковщине?
По словам Жмайло, оккупанты явно сейчас будут создавать медийную картинку, чтобы как можно меньше вспоминали об их неудаче под Купянском. Именно с этим могут быть связаны попытки врага прорвать границу на Харьковщине в других местах. Но они это делали и раньше.
Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору на нужды инженерно-саперного взвода "Сапсаны" 30 ОМБр. Бойцы собирают средства на расходные материалы и принадлежности для изготовления "взрывных подарков" для врага. Задонатиты можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2QdRGgUt7e.
По его мнению, враг хочет "соединить" Купянское направление с Волчанским и заявить о буферной зоне. Также они заставляют Силы обороны перебрасывать резервы на эти участки фронта.
Тактика врага заключается в том, чтобы оттянуть и рассредоточить наши резервы. Бойцы, для которых мы собирали средства, как раз стоят на одном из таких участков. Россияне постоянно лезут и попадают под нашу артиллерию. Это ежедневные вызовы. Враг постоянно ищет самое выгодное для себя место в нашей обороне, чтобы потом наступать,
– сказал Жмайло.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий
Ситуация в Купянске: кратко
- Силы обороны отбросили оккупантов от Купянска в конце 2025 года. Сейчас там продолжается зачистка от врага.
- Так, недавно подразделение Сил специальных операций успешно ликвидировали группу оккупантов. Двух россиян взяли в плен.
- Командование российских оккупантов взамен заявило о контроле над Купянском-Узловым. Украинские военные уже опровергли эти заявления. Этот населенный пункт вообще находится в 10 километрах от линии фронта.