Самое выгодное место, – эксперт раскрыл хитрый замысел россиян на Харьковщине

Российские оккупанты потерпели неудачу под Купянском Харьковской области. Сейчас они переключились на другую задачу.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что враг продолжает давить и на Купянском направлении, и на Волчанском. Оккупанты перебрасывают туда резервы.

Что известно о боях на Харьковщине?

По словам Жмайло, оккупанты явно сейчас будут создавать медийную картинку, чтобы как можно меньше вспоминали об их неудаче под Купянском. Именно с этим могут быть связаны попытки врага прорвать границу на Харьковщине в других местах. Но они это делали и раньше.

По его мнению, враг хочет "соединить" Купянское направление с Волчанским и заявить о буферной зоне. Также они заставляют Силы обороны перебрасывать резервы на эти участки фронта.

Тактика врага заключается в том, чтобы оттянуть и рассредоточить наши резервы. Бойцы, для которых мы собирали средства, как раз стоят на одном из таких участков. Россияне постоянно лезут и попадают под нашу артиллерию. Это ежедневные вызовы. Враг постоянно ищет самое выгодное для себя место в нашей обороне, чтобы потом наступать,

– сказал Жмайло.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Купянске: кратко