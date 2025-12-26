Бьют по всему региону: россияне уничтожили библиотеку на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают бить по Харьковщине. Иногда кажется, что захватчики просто обстреливают, потому что могут это делать.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, за прошедшие сутки враг обстреливал Купянщину. Сейчас известно о пострадавшем 63-летнем мужчине. Медики оказали ему помощь.

К теме "Били, били и били": последствия циничной атаки РФ на пригород Харькова

Что известно об обстрелах Харьковщины?

По словам Черненко, под обстрел оккупантов попал частный дом в селе Пристин. Также враг повредил здание библиотеки в селе Верхняя Самара. В поселке Орилька под удар попали электросети.

В последнее время враг в основном бил по энергетическим объектам на Харьковщине. Ремонтники до сих пор работают, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак.

Восстановительные работы продолжаются. Такое информационное молчание прежде всего обусловлено безопасностью ремонтников. Об этом много говорить не можем,

– отметила Черненко.

Ситуация на Харьковщине: кратко