Россия особенно активна возле Волчанска, хочет вытеснить ВСУ с агрегатного завода, – ОТУ "Харьков"

Ситуация на Харьковщине остается сложной. Только за сутки 19 июня Россия 12 раз атаковал позиции ВСУ на Южно-Слобожанском направлении.

Особенно активны оккупанты возле Волчанска. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Волчанске

Особенно активен враг традиционно в районе Волчанска и окружающих населенных пунктах.

В городе практически ежедневно происходят штурмовые действия. Россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от 3 до 5 человек под прикрытием дронов.

Сам Волчанск давно разрушен до основания. В городе нет ни одного уцелевшего здания. Но при этом россияне продолжают там проводить штурмовые действия.

Если говорить о боях в городе, надо понимать, что Силы обороны удерживают некоторый участок на северном берегу реки Волчья, в частности на территории агрегатного завода. Сейчас оккупанты прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья, то есть на южный берег,

– рассказал спикер ОТГ "Харьков".

К счастью, этого им достичь не удается.