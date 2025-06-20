Россия особенно активна возле Волчанска, хочет вытеснить ВСУ с агрегатного завода, – ОТУ "Харьков"
- Россияне активно атакуют позиции ВСУ возле Волчанска, проводя штурмы малыми пехотными группами под прикрытием дронов.
- Силы обороны Украины удерживают позиции на северном берегу реки Волчья, несмотря на попытки врага вытеснить их на южный берег.
Ситуация на Харьковщине остается сложной. Только за сутки 19 июня Россия 12 раз атаковал позиции ВСУ на Южно-Слобожанском направлении.
Особенно активны оккупанты возле Волчанска. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация в Волчанске
Особенно активен враг традиционно в районе Волчанска и окружающих населенных пунктах.
В городе практически ежедневно происходят штурмовые действия. Россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от 3 до 5 человек под прикрытием дронов.
Сам Волчанск давно разрушен до основания. В городе нет ни одного уцелевшего здания. Но при этом россияне продолжают там проводить штурмовые действия.
Если говорить о боях в городе, надо понимать, что Силы обороны удерживают некоторый участок на северном берегу реки Волчья, в частности на территории агрегатного завода. Сейчас оккупанты прилагают все усилия, чтобы вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья, то есть на южный берег,
– рассказал спикер ОТГ "Харьков".
К счастью, этого им достичь не удается.