Сейчас на оккупированной части Херсонской области дислоцируется 61 ОБрМП и 70 МСД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Многие оккупанты исчезли в зоне боевых действий

Морально-психологический настрой оккупантов ухудшился из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Они продолжают нести большие потери в живой силе.

Захватчики жалуются, что очень много российских солдат погибли или пропали без вести в зоне боевых действий.

А еще рассказывают, что большинство военных, которые идут в отпуск, обратно оттуда уже не возвращаются. Из-за них российское командование отказывает другим солдатам в получении отпусков.

Напомним, что ранее партизаны движения "Атеш" рассказывали, что военнослужащие вражеской армии подвергаются пыткам из-за неповиновения выполнять "самоубийственные" приказы военного руководства. Их, в частности, бросают в яму на несколько дней и оставляют там без воды и пищи.