Наразі на окупованій частині Херсонської області дислокується 61 ОБрМП та 70 МСД. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела.

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Багато окупантів зникли в зоні бойових дій

Морально-психологічний настрій окупантів погіршився через постійні обстріли з боку ЗСУ. Вони продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.

Загарбники скаржаться, що дуже багато російських солдатів загинули або зникли безвісти в зоні бойових дій.

А ще розповідають, що більшість військових, які йдуть у відпустку, назад звідти уже не повертаються. Через них російське командування відмовляє іншим солдатам в отриманні відпусток.

Нагадаємо, що раніше партизани руху "Атеш" розповідали, що військовослужбовці ворожої армії піддаються катуванням через непокору виконувати "самогубні" накази військового керівництва. Їх, зокрема, кидають до ями на декілька днів і залишають там без води та їжі.