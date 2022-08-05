Оккупанты на Юге попытались наступать на Лозовое: получили отпор и отошли

На Юге оккупанты предприняли попытку наступления на Лозовое. Однако наши защитники и защитницы отбили вражескую атаку.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 5 августа. На Юге продолжаются активные боевые действия.

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Ситуация на Южнобужском направлении

Южнобужское направление является одним из главных на Юге нашего государства. На фоне подготовки нашими воинами контрнаступления и деоккупации захваченных территорий захватчики делают все, чтобы этого не допустить. Оккупанты обстреливают позиции наших войск и населенные пункты, в частности:

Посад-Покровское,

Степовая Долина,

Лупарево,

Новониколаевку,

Новогригоровку,

Червоную Долину,

Зеленый Гай,

Андреевку,

Трудолюбовку,

Нововоронцовку,

Тополиное,

Потемкино,

Ольгино,

Никополь.

Также возле Лозового, Великого Артакового и Андреевки оккупанты нанесли авиаудары. Попытка наступления в направлении Лозового для россиян окончилась неудачно.

Другие победы ВСУ на фронте

На Бахмутском направлении оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, однако наши войска дали отпор и враг отступил.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлениях на Красногоровку, Авдеевку и Пески, однако эта попытка оказалась безуспешной.

На Новопавловском направлении россияне предприняли попытку штурма Марьинки, но ВСУ дали мощный отпор и враг был вынужден бежать.

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