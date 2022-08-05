Оккупанты на Юге попытались наступать на Лозовое: получили отпор и отошли
Источник:Генштаб ВСУ
На Юге оккупанты предприняли попытку наступления на Лозовое. Однако наши защитники и защитницы отбили вражескую атаку.
Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 5 августа. На Юге продолжаются активные боевые действия.
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Ситуация на Южнобужском направлении
Южнобужское направление является одним из главных на Юге нашего государства. На фоне подготовки нашими воинами контрнаступления и деоккупации захваченных территорий захватчики делают все, чтобы этого не допустить. Оккупанты обстреливают позиции наших войск и населенные пункты, в частности:
- Посад-Покровское,
- Степовая Долина,
- Лупарево,
- Новониколаевку,
- Новогригоровку,
- Червоную Долину,
- Зеленый Гай,
- Андреевку,
- Трудолюбовку,
- Нововоронцовку,
- Тополиное,
- Потемкино,
- Ольгино,
- Никополь.
Также возле Лозового, Великого Артакового и Андреевки оккупанты нанесли авиаудары. Попытка наступления в направлении Лозового для россиян окончилась неудачно.
Другие победы ВСУ на фронте
На Бахмутском направлении оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, однако наши войска дали отпор и враг отступил.
На Авдеевском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлениях на Красногоровку, Авдеевку и Пески, однако эта попытка оказалась безуспешной.
На Новопавловском направлении россияне предприняли попытку штурма Марьинки, но ВСУ дали мощный отпор и враг был вынужден бежать.
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