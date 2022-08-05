Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 18:00 5 серпня. На Півдні тривають активні бойові дії.

Зверніть увагу Дірки будуть: у ЗСУ оцінили можливість нових ударів по Антонівському мосту в Херсоні

Ситуація на Південнобузькому напрямку

Південнобузький напрямок є одним із головних на Півдні нашої держави. На тлі підготовки нашими воїнами контрнаступу та деокупації захоплених територій, загарбники роблять усе, аби цього не допустити. Окупанти обстрілюють позиції наших військ та населені пункти, зокрема:

Посад-Покровське,

Степову Долину,

Лупареве,

Новомиколаївку,

Новогригорівку,

Червону Долину,

Зелений Гай,

Андріївку,

Трудолюбівку,

Нововоронцовку,

Тополине,

Потьомкине,

Ольгине,

Нікополь.

Також біля Лозового, Великого Артакового та Андріївки окупанти завдали авіаударів. Спроба наступу в напрямку Лозового для росіян закінчилася невдало.

Інші перемоги ЗСУ на фронті

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, однак наші війська дали відсіч й ворог відступив.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися просунутися у напрямках на Красногорівку, Авдіївку та Піски, однак ця спроба виявилася безуспішною.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили спробу штурму Мар'їнки, але ЗСУ дали потужну відсіч і ворог був змушений втікати.

Цікаво – унікальні кадри роботи HIMARS: дивіться відео