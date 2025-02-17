Враг хочет закрепиться на островах возле Херсона, за прошедшую неделю было 8 попыток, – ВСУ

Российская армия в течение прошлой недели, 10 – 16 февраля, осуществила 8 попыток штурма вблизи Херсона. ВСУ успешно отбили эти атаки.

Украинским воинам удалось уничтожить в целом 135 оккупантов и 53 единицы российской техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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Враг хочет закрепиться в островной зоне в устье Днепра

Представитель оперативно-тактической группировки "Херсон" лейтенант Павел Дрогаль рассказал, что россияне всячески пытаются закрепиться в островной зоне в устье Днепра.

Враг не отказывается от своих намерений закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр. В частности, на прошлой неделе было зафиксировано 8 попыток штурмовых действий. Все попытки оккупантов были отражены украинскими защитниками,

– отчитался он.

С 10 по 16 февраля вражеские войска 551 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в зоне ответственности ОТГ "Херсон". Также было зафиксировано 2 авиаудара и 1 ракетный удар.

Кроме этого, на данном направлении захватчики активно применяют БпЛА различных типов и модификаций. В течение недели они запустили 1965 беспилотников, 1562 из которых были уничтожены или подавлены с помощью РЭБ.

814 дронов из этого числа атаковали Херсонскую общину, где уничтожили 744 из них.