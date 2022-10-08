ВСУ подстрелили 8 гаубиц и 2 С-300, россияне пытались атаковать Давидов Брид: ситуация на Юге

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать наше государство по всем направлениям фронта. В частности, на Юге удалось ликвидировать более сотни оккупантов и немало вражеской техники.

Оккупанты сейчас сосредотачивают свои усилия на содержании захваченных ими территорий и препятствии в продвижении нашим военным. Однако врагу приходится создавать новые рубежи обороны. Сейчас это Берислав – Новая Каховка.

Обратите внимание Центр города под ударом: в Харькове ужасные прилеты

Атаки оккупантов на фронте и обстрелы населенных пунктов: что происходит на Юге

Оккупанты на фоне своих провалов пытаются проводить воздушную разведку, однако наши защитники и защитницы препятствуют этому. В районе поселка Красное в Бериславском районе удалось уничтожить вражеский беспилотник "Орлан-10".

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 авиаудара по позициям наших воинов в только освобожденных населенных пунктах. К счастью, потерь среди наших военных нет.

Также оккупанты пытались наступать в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. Однако они понесли потери и отступили.

Вечером россияне атаковали Одесщину и Николаевщину тремя иранскими дронами-камикадзе Shaheed 136, однако их удалось сбить.

Кроме того, оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Из-за этого в Никополе повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, опора линии электропередач. В близлежащих населенных пунктах повреждены 16 частных домов, 19 хозяйственных построек, автотранспорт. Один человек погиб, трое ранены.

Потери оккупантов в течение суток

Украинская авиация нанесла 15 авиаударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 360 огневых задач по ПВО противника, 3 районам сосредоточения живой силы и техники и опорному пункту в Бериславском районе.

За сутки 7 октября россияне на Юге потеряли:

около 110 человек из личного состава;

6 танков;

8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";

РСЗО "Град";

9 единиц автомобильной и бронированной техники;

минометный комплекс "Сани";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

Кроме того, еще 9 единиц вражеской техники, среди которых танк, автомобильная и бронированная техника и артиллерия, были существенно повреждены.

В ОК "Юг" отметили, что в Черном море в боевой готовности к атакам находятся 4 носителя крылатых ракет, 2 из которых – подводные. Суммарно к запуску готовы 24 крылатых ракеты "Калибр".

Интересно – как ВСУ дронами атакуют россиян: смотрите видео