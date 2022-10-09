Враг убегает, а освободившиеся территории увеличиваются: ВСУ рассказали о ситуации на Юге

Ситуация на Южнобужском направлении остается напряженной, но ВСУ ее контролируют. Например, сбили летевший в Одессу дрон-камикадзе и штурмовик, который хотел атаковать Николаевскую область.

Наши войска продолжают вести боевые действия, разрушая системы управления и логистику врага. С начала активных действий ВСУ освободили до 1170 квадратных километров территории.

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Между тем, россияне сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий, пытаются препятствовать наступлению украинских защитников.

Захватчики частично отводят свои подразделения вглубь оккупированных территорий, а представители "оккупационных властей" организуют вывоз своих семей в Крым.

Обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ

Россияне используют разведывательные и ударные беспилотники по позициям наших подразделений. Ночью воздушных шпионов заметили в Баштанском районе Николаевской области и в Бериславском Херсонской области.

Кроме того, ночью враг атаковал наши позиции и населённые пункты вдоль линии фронта управляемыми ракетами зенитно-реактивной системы С-300. Потерь и разрушений нет.

В Бериславском районе враг задействовал пару ударных вертолётов Ка-52. Также обошлось без потерь.

По Никопольскому району враг выпустил почти 70 смертоносных боеприпасов 152 калибра и реактивных систем "Град". Они прилетели в сам Никополь и Марганецкую общину. В городе изуродованы несколько частных домов, парковка, аптека, магазины, агропредприятие.

В Марганецкой общине – несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия. Пострадавших и погибших нет.

Сбит штурмовик и дрон-камикадзе

Ближе к полудню враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". ПВО уничтожило его над морем. В небе над Николаевской областью российский штурмовик пытался нанести авиационный удар, но наши воины оказались более ловкими и сбили его.

Угроза с моря

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение ночи выполнили 170 огневых задач по оккупантам. В частности, по районам сосредоточения живой силы и техники.

В Черном море корабельная группировка врага состоит из 14 единиц. Корабли маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма. Среди них – 4 носителя крылатых ракет, в том числе 2 подводных с суммарным залпом – 24 "Калибра". Также на дежурстве находится 1 вражеский десантный катер.

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