Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил 24 Каналу, что противник давно готовился к летней наступательной кампании. Она продвигается с трудностями из-за регулярных ударов по логистике.

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Что происходит на Юге?

По словам Братчука, российская логистика на юге существенно даёт сбой. У врага проблемы с подвозом личного состава, боекомплекта и вооружения.

Враг сильно торопится. У них есть ресурсы. Но начались проблемы с логистикой. На сегодняшний день россияне вряд ли смогут реализовать сценарий быстрого продвижения на том же Гуляйпольском направлении и других участках фронта, на которых они это планировали,

– отметил Братчук.

Он добавил, что на некоторых участках фронта ведутся контратакующие действия. А Силы обороны Украины патрулируют значительное количество дорог на Юге. В том числе и второстепенные, по которым россияне пытаются организовать логистику.

Какова ситуация на Юге: смотрите видео 24 Канала