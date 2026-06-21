Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог давно готувався до літньої наступальної кампанії. Вона просувається з проблемами через регулярні удари по логістиці.
Дивіться також Траси смерті та дефіцит пального: як Україна наближає логістичний колапс Криму
Що відбувається на Півдні?
За словами Братчука, російська логістика на Півдні суттєво кульгає. Ворог має проблеми з підвезенням особового складу, боєкомплекту та озброєння.
Ворог сильно поспішає. У них є ресурс. Але почалися проблеми з логістикою. На сьогодні росіяни навряд чи зможуть реалізувати сценарій швидкого просування на тому ж Гуляйпільському напрямку та інших ділянках фронту, на яких вони це планували,
– зазначив Братчук.
Він додав, що на деяких ділянках фронту відбуваються контратакувальні дії. А Сили оборони України патрулюють значну кількість доріг на Півдні. Зокрема й другорядні, по яких росіяни намагаються організувати логістику.
Яка ситуація на Півдні: дивіться відео 24 Каналу