Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог давно готувався до літньої наступальної кампанії. Вона просувається з проблемами через регулярні удари по логістиці.

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Що відбувається на Півдні?

За словами Братчука, російська логістика на Півдні суттєво кульгає. Ворог має проблеми з підвезенням особового складу, боєкомплекту та озброєння.

Ворог сильно поспішає. У них є ресурс. Але почалися проблеми з логістикою. На сьогодні росіяни навряд чи зможуть реалізувати сценарій швидкого просування на тому ж Гуляйпільському напрямку та інших ділянках фронту, на яких вони це планували,

– зазначив Братчук.

Він додав, що на деяких ділянках фронту відбуваються контратакувальні дії. А Сили оборони України патрулюють значну кількість доріг на Півдні. Зокрема й другорядні, по яких росіяни намагаються організувати логістику.

Яка ситуація на Півдні: дивіться відео 24 Каналу