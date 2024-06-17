Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россияне не уменьшают активность ведения боевых действий по всей линии фронта, а также обстреливают гражданское население. Они активно применяют артиллерию и авиацию по позициям Сил обороны.

Смотрите также Россия признала, что Украина сбила ее самолет дальнего радиолокационного слежения А-50

Действия противника

По словам Сергея Братчука, оккупанты пытаются наносить удар по территориальным общинам, которые расположены на правом берегу Днепра на юге Украины.

Авиация России действует и на другом южном отрезке Запорожского региона. Там враг пытается прорвать нашу оборону, в частности это Старомайорское, Урожайное и Водяное,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он отметил, что 17 июня враг совершил четыре атаки на этих направлениях. Сейчас продолжаются еще два боя.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Сначала враг работал именно авиацией. Можем только себе представить, как трудно нашим защитникам удается оборонять эти позиции,

– отметил Братчук.

Оборона ВСУ

Представитель Украинской добровольческой армии заметил, что украинские артиллеристы на Херсонщине пытаются наносить удары врагу. Там также работает и "беспилотное войско".

К сожалению, авиационная составляющая у врага значительно мощнее. Россияне имеют преимущество в воздухе,

– подчеркнул он.

Какова ситуация на фронте