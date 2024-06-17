Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни не зменшують активність ведення бойових дій по всій лінії фронту, а також обстрілюють цивільне населення. Вони активно застосовують артилерію та авіації по позиціях Сил оборони.
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Дії противника
За словами Сергія Братчука, окупанти намагаються завдавати удару по територіальних громадах, які розташовані на правому березі Дніпра на півдні України.
Авіація Росії діє і на іншому південному відтинку Запорізького регіону. Там ворог намагається прорвати нашу оборону, зокрема це Старомайорське, Урожайне та Водяне,
– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".
Він зазначив, що 17 червня ворог здійснив чотири атаки на цих напрямках. Зараз тривають ще два бої.
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті
Спочатку ворог працював саме авіацією. Можемо лише собі уявити, як важко нашим захисникам вдається обороняти ці позиції,
– зазначив Братчук.
Оборона ЗСУ
Речник Української добровольчої армії зауважив, що українські артилеристи на Херсонщині намагаються завдавати удари ворогу. Там також працює і "дронове військо".
На жаль, авіаційна складова у ворога значно потужніша. Росіяни мають перевагу у повітрі,
– підкреслив він.
Яка ситуація на фронті
- Окупанти нещодавно здійснили невдалий нічний штурм позицій Збройних Сил України. Провальна операція відбулася біля Красногорівки.
- Росіяни не припиняють штурмувати Часів Яр, використовуючи значну кількість людського ресурсу та техніки. Офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що окупанти активно атакують українські позиції КАБами.
- Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни начебто захопили село Іванівське на Донеччині, що неподалік Часового Яру. Цю інформацію спростував речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.