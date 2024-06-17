Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіяни не зменшують активність ведення бойових дій по всій лінії фронту, а також обстрілюють цивільне населення. Вони активно застосовують артилерію та авіації по позиціях Сил оборони.

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Дії противника

За словами Сергія Братчука, окупанти намагаються завдавати удару по територіальних громадах, які розташовані на правому березі Дніпра на півдні України.

Авіація Росії діє і на іншому південному відтинку Запорізького регіону. Там ворог намагається прорвати нашу оборону, зокрема це Старомайорське, Урожайне та Водяне,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Він зазначив, що 17 червня ворог здійснив чотири атаки на цих напрямках. Зараз тривають ще два бої.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Спочатку ворог працював саме авіацією. Можемо лише собі уявити, як важко нашим захисникам вдається обороняти ці позиції,

– зазначив Братчук.

Оборона ЗСУ

Речник Української добровольчої армії зауважив, що українські артилеристи на Херсонщині намагаються завдавати удари ворогу. Там також працює і "дронове військо".

На жаль, авіаційна складова у ворога значно потужніша. Росіяни мають перевагу у повітрі,

– підкреслив він.

Яка ситуація на фронті