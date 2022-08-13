После неудачных штурмовых действий на Юге оккупанты держатся на занимаемых рубежах, – ОК "Юг"

На Юге Украины продолжаются боевые действия. Оккупанты пытаются вести штурмовые действия, однако наши защитники и защитницы отбивают атаки врага.

Ситуация на Юге остается напряженной, но украинские войска ее контролируют. Все попытки врага вести штурмовые действия испытывают провал.

Обратите внимание У Зеленского уверены, что война в Украине должна завершиться освобождением Крыма

Ситуация на Южнобужском направлении

В оперативном командовании "Юг" отметили, что после провальных попыток штурма оккупанты удерживают ранее занятые позиции. Изменений в составе и положении врага нет.

В то же время оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов. Их интенсивность не уменьшается, и с их помощью враг терроризирует мирное население.

Кроме того, ночью россияне нанесли 6 авиационных ударов вертолетами в направлении Андреевки, Лозового и Балки Хуторской. Среди наших войск потерь нет.

Обстрелы Днепропетровщины

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня. Атаке подверглись Никопольский и Криворожский районы области.

По Никополю попали 30 снарядов из РСЗО "Град", из-за этого повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов и детский сад. Также из-за обстрелов выведены из строя газопровод и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Криворожский район обстреляли из "Ураганов". К счастью, разрушений и пострадавших нет.

Больше об обстрелах Оккупанты снова били "Градами" по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины

Подготовка псевдореферендума в Херсонской области

На временно оккупированной территории Херсонщины идет информационная война – пропагандисты активно говорят о подготовке к псевдореферендуму. Для создания пропагандистской картинки россияне открыли "медиашколу".

Местные журналисты, как и работники других сфер, не спешат сотрудничать с россиянами, поэтому оккупанты прибегают к террору мирного населения – появляются новые сообщения о похищении людей. Захватчики ходят по квартирам даже ночью. Они угрозами склоняют людей к сотрудничеству или похищают и увозят в неизвестном направлении.

Угроза ракетных обстрелов из Черного моря

В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется. Штормовая погода заставляет рашистский флот держаться поближе к пунктам базирования, но в море находятся в готовности к запуску 16 ракет.

Поэтому наши военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Интересно – Ким опубликовал интригующее видео с генералом Марченко: смотрите видео