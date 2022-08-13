После неудачных штурмовых действий на Юге оккупанты держатся на занимаемых рубежах, – ОК "Юг"
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге Украины продолжаются боевые действия. Оккупанты пытаются вести штурмовые действия, однако наши защитники и защитницы отбивают атаки врага.
Ситуация на Юге остается напряженной, но украинские войска ее контролируют. Все попытки врага вести штурмовые действия испытывают провал.
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Ситуация на Южнобужском направлении
В оперативном командовании "Юг" отметили, что после провальных попыток штурма оккупанты удерживают ранее занятые позиции. Изменений в составе и положении врага нет.
В то же время оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов. Их интенсивность не уменьшается, и с их помощью враг терроризирует мирное население.
Кроме того, ночью россияне нанесли 6 авиационных ударов вертолетами в направлении Андреевки, Лозового и Балки Хуторской. Среди наших войск потерь нет.
Обстрелы Днепропетровщины
Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня. Атаке подверглись Никопольский и Криворожский районы области.
По Никополю попали 30 снарядов из РСЗО "Град", из-за этого повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов и детский сад. Также из-за обстрелов выведены из строя газопровод и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.
Криворожский район обстреляли из "Ураганов". К счастью, разрушений и пострадавших нет.
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Подготовка псевдореферендума в Херсонской области
На временно оккупированной территории Херсонщины идет информационная война – пропагандисты активно говорят о подготовке к псевдореферендуму. Для создания пропагандистской картинки россияне открыли "медиашколу".
Местные журналисты, как и работники других сфер, не спешат сотрудничать с россиянами, поэтому оккупанты прибегают к террору мирного населения – появляются новые сообщения о похищении людей. Захватчики ходят по квартирам даже ночью. Они угрозами склоняют людей к сотрудничеству или похищают и увозят в неизвестном направлении.
Угроза ракетных обстрелов из Черного моря
В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря сохраняется. Штормовая погода заставляет рашистский флот держаться поближе к пунктам базирования, но в море находятся в готовности к запуску 16 ракет.
Поэтому наши военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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