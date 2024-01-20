Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. По ее словам, это направление важно для врага.
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"Враг несколько переключился на другое направление. Этой ночью обстреливали Очаков. Там они пытаются держать контроль над Днепро-Бугским лиманом, чтобы не восстановили судоходство из николаевских портов", – отметила Гуменюк.
Для россиян это принципиальная позиция, которую они долго поддерживают, обстреливая именно акваторию лимана. В то же время прилетает и по жилым кварталам – оккупанты активизировали использование дронов, в частности FPV, со сбросом осколочных боеприпасов.
О вражеских обстрелах Очакова и общины также сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. За сутки 19 января захватчики применили артиллерию по прибрежной территории и акватории. Никто из людей не пострадал.
Погода препятствует врагу
В целом на Юге наблюдают относительное затишье вражеских обстрелов.
Погодные условия усложняли работу – и аэроразведка не могла так корректно наводить вооружение, как бы им хотелось,
– объяснила Гуменюк.
В то же время россияне могут использовать и ковровые обстрелы, не выбирая объекты и покрывая целые жилые кварталы.
Ситуация на Юге: последние новости
- Одним из самых горячих участков фронта остается левобережье Херсонщины, где украинские военные удерживают плацдарм. Враг накапливает технический и человеческий ресурс, чтобы выбить защитников.
- Трудно также на Запорожском направлении, где россияне обычно не жалеют ни людей, ни снарядов. Они пытаются сдвинуть линию боевых действий, но безрезультатно.
- На оккупированных территориях буйно цветет "хлопок". В частности, 14 января в Мелитополе взорвали вражеский автомобиль вместе с техникой. Четыре захватчика получили ранения.