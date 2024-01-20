Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. За її словами, цей напрямок важливий для ворога.

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"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – зазначила Гуменюк.

Для росіян це принципова позиція, яку вони тривалий час підтримують, обстрілюючи саме акваторію лиману. Водночас прилітає і по житлових кварталах – окупанти активізували використання дронів, зокрема FPV, зі скиданням осколкових боєприпасів.

Про ворожі обстріли Очакова й громади також повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Упродовж доби 19 січня загарбники застосували артилерію по прибережній території та акваторії. Ніхто з людей не постраждав.

Погода перешкоджає ворогу

Загалом на Півдні спостерігають відносне стишення ворожих обстрілів.

Погодні умови ускладнювали роботу, і аеророзвідка не могла так коректно наводити озброєння, як би їм хотілось,

– пояснила Гуменюк.

Водночас росіяни можуть використовувати й килимові обстріли, не обираючи об'єктів і вкриваючи цілі житлові квартали.

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