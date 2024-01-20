Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал. За її словами, цей напрямок важливий для ворога.
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"Ворог дещо перемкнувся на інший напрямок. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Там вони намагаються тримати контроль над Дніпровсько-Бузьким лиманом, щоб не поновили судноплавство з миколаївських портів", – зазначила Гуменюк.
Для росіян це принципова позиція, яку вони тривалий час підтримують, обстрілюючи саме акваторію лиману. Водночас прилітає і по житлових кварталах – окупанти активізували використання дронів, зокрема FPV, зі скиданням осколкових боєприпасів.
Про ворожі обстріли Очакова й громади також повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Упродовж доби 19 січня загарбники застосували артилерію по прибережній території та акваторії. Ніхто з людей не постраждав.
Погода перешкоджає ворогу
Загалом на Півдні спостерігають відносне стишення ворожих обстрілів.
Погодні умови ускладнювали роботу, і аеророзвідка не могла так коректно наводити озброєння, як би їм хотілось,
– пояснила Гуменюк.
Водночас росіяни можуть використовувати й килимові обстріли, не обираючи об'єктів і вкриваючи цілі житлові квартали.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається лівобережжя Херсонщини, де українські військові утримують плацдарм. Ворог накопичує технічний і людський ресурс, щоб вибити захисників.
- Важко також на Запорізькому напрямку, де росіяни звично не шкодують ані людей, ані снарядів. Вони намагаються посунути лінію бойових дій, але безрезультатно.
- На окупованих територіях буйно квітне "бавовна". Зокрема, 14 січня в Мелітополі підірвали ворожу автівку разом з технікою. Чотири загарбники зазнали поранень.