Враг атаковал Николаевскую область дронами-камикадзе, C-300 и X-59: ВСУ о ситуации на Юге

Россияне не прекращают каждый день атаковать населенные пункты на Юге. В частности, они применяют РСЗО, дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в операционной зоне южнобужского направления – сложная, динамичная в развитии, но контролируемая. В настоящее время продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта.

Украинские защитники продолжают поражать позиции, силы и средства оккупационной армии. Также они предотвращают введение в бой вражеских резервов. В частности, продолжается огневой контроль мостов и переправ, поражение логистических центров и пунктов базирования вражеских подразделений. ️

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Оккупанты атаковали Николаевскую область

Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий, нанесении потерь украинским подразделениям и сдерживании их наступательных действий. Они активно используют дроны-камикадзе и беспилотные летальные аппараты-разведчики для сбора данных, нанесения поражения и психологического давления.

Реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией захватчики всю ночь атаковали Никопольский район. В результате повреждения получили частные дома, хозяйственные сооружения и линии электропередач в райцентре. В свою очередь, в Красногригорьевской общине масштабы повреждений уточняются. Известно, что обстрел прошел без погибших и раненых.

Кроме этого, ночью вражеский дрон-камикадзе попал в здание местного лицея в Кривом Роге. В результате разрушились два этажа и начался пожар, который оперативно преодолели. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

В то же время Николаевскую область ночью атаковали 7 дронов-камикадзе "Shahed-136". Пять из них были уничтожены зенитно-ракетными подразделениями Сил обороны в Вознесенском и Николаевском районах. В свою очередь, 2 – попали в складские здания. Пострадавших не было.

Кроме этого, оккупанты запустили по Николаеву 8 зенитных управляемых ракет системы С-300.

В жилых районах повреждены многоквартирные дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, ранения получили 7 гражданских лиц,

– рассказали в ОК "Юг".

Также россияне нанесли удар по Баштанскому району Николаевской области. Для этого они применяли авиацию и 2 ракеты воздушного базирования Х-59. В результате атаки повреждения получили сельскохозяйственные площади. К счастью, человеческих потерь нет.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга в течение ночи выполнили более полутора сотен огневых задач по:

районам сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов,

вражеским позициям вдоль линии столкновения войск,

складам боеприпасов в Херсонском районе

По подтвержденным данным, российская армия потеряла 38 бойцов. Потери техники пока устанавливают.

В ОК "Юг" добавили, что состав и положение корабельной группировки захватчиков существенных изменений не претерпели.

8 вражеских кораблей и катеров маневрируют в Черном море вдоль южного побережья Крыма. 3 надводных ракетоносителя, снаряженные "Калибрами", в готовности к применению двадцати четырех ракет,

– говорится в сообщении.

Поэтому защитники, учитывая имеющиеся угрозы и вероятную активизацию врага с воздуха авиацией, ракетами или дронами, призвали украинцев:

быть бдительными и сосредоточенными,

придерживаться алгоритмов безопасности,

доверять исключительно правдивым официальным источникам информации,

не присоединяться к эйфории и не спешить распространять так называемые "хорошие новости", ведь они могут вызвать беду, пока их не провозгласили официально.

"Панику, фейки и пропаганду оставьте врагу. Не информируйте его о действиях Сил обороны. Именно так, все будет Украина и мы победим вместе!" – подытожили в ОК "Юг".

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