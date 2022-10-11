ВСУ ударили по вражеским ПВО и минуло более 170 оккупантов: потери россиян на Юге

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать врага и возвращать оккупированные территории. За минувшие сутки на Юге личный состав россиян уменьшился по меньшей мере на 174 человека.

Оккупанты на Юге сосредоточились на обороне и содержании захваченных ранее территорий. В то же время Вооруженные Силы наносят удары по позициям врага и наносят ему серьезные потери.

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Россияне продолжают обстрелы населенных пунктов

В течение суток 10 октября оккупанты обстреливали позиции наших защитников и защитниц, прифронтовые населенные пункты и объекты инфраструктуры в тыловых районах. Для атак оккупанты использовали авиацию, реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и минометы. Также враг для разведки и коррекции огня использует беспилотники.

Россияне парой вертолетов К-52 атаковали позиции ВСУ. К счастью, потерь нет.

Кроме того, россияне атаковали южные регионы страны:

В Криворожском районе Днепропетровщины вражеские ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции. Ликвидация последствий атаки продолжается.

К вечеру россияне атаковали Кривой Рог иранскими дронами-камикадзе Shaheed 136, которые были нацелены на объекты критической инфраструктуры. Однако силам ПВО удалось уничтожить все беспилотники;

Также 4 иранские дроны силы ПВО уничтожили возле Канева Черкасской области;

Оккупанты обстреляли из "Градов" Куцурубскую общину в Николаевской области. Огонь уводили из Кинбурнской косы. К счастью, жертв нет;

Потери врага на Юге за минувшие сутки

Украинская авиация нанесла 4 авиаудара по позициям россиян, в том числе по их ПВО. Вблизи Дудчан и Красного в Бериславском районе Херсонской области удалось "приземлить" 2 беспилотника "Орлан-10" и отправить в вечный полет российский штурмовик Су-25.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 205 огневых задач.

Ну и к самому приятному – за минувшие сутки на Юге оккупационные войска потеряли:

174 человека из личного состава;

2 гаубицы "Мста-Б";

12 единиц автомобильной и бронированной техники;

2 танка;

2 миномета;

2 склада боекомплектов.

Также наши защитники и защитницы повредили 5 единиц автомобильной и бронированной техники врага и крупнокалиберную пушку "Гиацинт-Б".

Угроза ракетных обстрелов

По данным ОК "Юг" у берегов временно оккупированного Крыма маневрируют 6 осейских боевых кораблей. В готовности к запуску с Черного моря оккупанты держат 16 крылатых ракет "Калибр" на 2 надводных носителях.

Поэтому украинцев настойчиво призывают реагировать на все сигналы воздушной тревоги, но в то же время сохранять спокойствие и придерживаться алгоритма действий в случае угрозы ракетного обстрела.

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