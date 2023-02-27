Также на Юге враг сооружает свои главные укрепрайоны на направлении Токмак – Мелитополь. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования тергромад Андрей Коваленко. По его словам, на спутниковых снимках этой местности можно увидеть противотанковые рвы. Также оккупанты выстроили позиции круговой обороны на трассах, которые разрезают Юг.
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Техника остается, а военные убегают
Он отметил, что это стратегические трассы, по которым россияне предполагают движение украинских сил.
Политтехнолог вспомнил, что перед освобождением Херсона оккупанты также сооружали много укреплений и имели значительные силы.
Но при отсутствии мотивации, особенно после того, как нашим высокоточным оружием отрезается их логистика и подразделения врага лишены поставок боекомплекта, это уйма техники и солдат превращается в хлам. Техника остается, а военные убегают,
– подчеркнул он.
Ситуация на Южном направлении фронта: смотрите видео
Аэроразведчик уверен, что наше командование знает, как сломать оборону окупантов, несмотря на количество людей, которые у них есть.
"Это иллюзия, что они могут держать столь широкий фронт", – считает Андрей Коваленко.
Ситуация на Юге: последние новости
- Россияне терроризируют на оккупированных территориях Херсона местных жителей. Захватчики обыскивают их дома и изымают лодки и другие плавсредства.
- Оккупанты продолжают обстреливать Левобережье Херсонской области, терроризируя местное население. Однако россияне наносят удары и по населенным пунктам на Правобережье. Из Олешки и Новой Каховки выезжает оккупационная военная техника, располагается на определенном расстоянии и имитирует обстрелы Украины.
- В сети обнародовали видеоинструктаж, который провели для российских журналистов перед выездом в временно оккупированный Мариуполь. Пропагандисты предупреждают, что местные незваных гостей могут ликвидировать с помощью отравленной пищи. Поэтому журналистов умоляют не брать продуктов у мариупольцев.
- Кинбурнская коса ныне находится в так называемой "серой" зоне. Враг использует ее для выполнения боевых задач. Но там кафир не может находиться постоянно, потому что чувствует мощный огневой контроль.