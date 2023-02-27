Також на Півдні ворог споруджує свої головні укріпрайони на напрямку Токмак – Мелітополь. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування тергромади Андрій Коваленко. За його словами, на супутникових знімках цієї місцевості можна побачити протитанкові рви. Також окупанти збудували позиції кругової оборони на трасах, які розрізають Південь.

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Техніка залишається, а військові тікають

Він зазначив, що це стратегічні траси, по яких росіяни вбачають рух українських сил.

Політтехнолог згадав, що перед звільнення Херсону окупанти також споруджували багато укріплень і мали значні сили.

Але за відсутності мотивації, особливо після того, як нашою високоточною зброєю відрізається їхня логістика і підрозділи ворога позбавлені постачання боєкомплекту, ця сила-силенна техніки та солдатів перетворюється на непотріб. Техніка залишається, а військові тікають,

– наголосив він.

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Аеророзвідник впевнений, що наше командування знає, як зламати оборону окупантів, попри кількість людей, яка у них є.

"Це ілюзія, що вони можуть тримати такий широкий фронт", – вважає Андрій Коваленко.

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