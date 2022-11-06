Более 40 дронов-шпионов и атаки "Ланцетами": на Юге враг активизировал воздушную войну

Россиянам не удается вести успешные наступательные действия на земле, потому они запускают десятки беспилотников. В ОК "Юг" отметили, что вражеские дроны выполняют функции шпионов.

Уже больше 8 месяцев Вооруженные Силы противостоят российским захватчикам. Ситуация в Южнобугском районе по состоянию на 255-й день полномасштабного вторжения, как и по всей линии фронта, была сложная, однако украинской армии удается контролировать ситуацию.

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Россияне активизировались в воздухе

В целом оккупанты не проводят наступательных атак, а просто пытаются удержаться на захваченных рубежах. Захватчики регулярно обстреливают украинские позиции. Для этого они используют реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы и танки.

Однако интересно, что особенно в последнее время активизировалась беспилотная разведка врага. Путинские солдаты используют беспилотники, чтобы узнать координаты подразделений Вооруженных Сил. Как отмечают в оперативном командовании, враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов за 5 ноября.

Кроме того, уже "классически" россияне запускают дроны-камикадзе.

Трижды по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславщины прилетали вражеские дроны-камикадзе типа "Ланцет", еще два раза враг атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. Люди не пострадали,

– сказали в ОК "Юг".

Оккупанты обстреливают гражданских: пострадал ребенок

После обеда 5 ноября вражеская артиллерия попала по Мировской и Марганецкой общинам Никопольщины. Россияне использовали "Ураганы" и, к счастью, обошлось без жертв.

А поздно вечером того же дня вражеский снаряд ранил девятилетнюю девочку. Произошло это в результате обстрела Мировской общины – ребенок госпитализирован.

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Штурмовая и армейская авиация Украины отработала по Баштанскому и Бериславскому районам Херсонщины, где были участки сосредоточения мощностей врага. Также бомбардировщики уничтожили российские ПВО в районе Снегиревки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске,

– отметил спикер ОК "Юг".

Кроме того, по итогам 255 дня полномасштабной войны, на Юге ликвидировано:

57 оккупантов;

2 танка;

2 крупнокалиберные гаубицы;

3 единицы автобронетехники.

Также повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля. Несмотря на успехи ВСУ, неспокойно до сих пор в Черном море. Российский флот насчитывал 5 ноября 3 единицы на дежурстве. Впрочем, без ракетоносителей.

Напомним, украинская армия ликвидировала уже более 75 тысяч оккупантов. Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов.

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