Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что в целом ситуация в регионе остается сложной. В то же время попытки противника увеличить присутствие на Кинбурнской косе могут быть связаны с его планами провести штурмы и вероятно осуществить форсирование в районе, где Днепр впадает в Черное море.

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Врагу было сложнее работать

Как отметил заместитель председателя Херсонского областного совета, детальной информацией о ситуации, в частности, на Кинбурнской косе он не может поделиться, ведь военные просили сохранять информационную тишину.

Справка. Кинбурнская коса, имеющая длину 40 километров, а ширину – около 10 километров, является частью Кинбурнского полуострова. Ее восточная часть размещается в Скадовском районе Херсонской области, а западная – в Николаевском районе на Николаевской области. Косу с одной стороны омывает Черное море, а с другой – Днепровско-Бугский лиман.

Могу подтвердить, что там значительная территория находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Также время от времени там происходит уничтожение военных целей, в частности на Кинбурнской косе,

– подчеркнул он.

В целом, по его словам, сейчас ситуация все еще сложная. Продолжаются интенсивные обстрелы россиян по украинским населенным пунктам.

Вчера (12 октября – 24 Канал) нам было немного проще. Благодаря погодным условиям врагу было сложно работать дронами. Однако три человека все же получили ранения в результате вражеской активности,

– сообщил Юрий Соболевский.

Отметим, что по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, активизация врага на Кинбурнской косе может быть связана с тем, что он там находится, несмотря на потери, которые несет в результате рейдов ГУР или артиллерийских ударов.