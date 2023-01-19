ВСУ ударили по российским позициям на Кинбурнской косе

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. 18 января на Кинбурнской косе ВСУ ликвидировали десяток захватчиков и вражескую технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. На позициях оккупантов, по словам Гуменюк, было горячо.

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На Кинбурнской косе неспокойно

Гуменюк сообщила, что украинская армия продолжает боевую отработку по позициям врага на Кинбурнской косе. По ее словам, оккупанты время от времени занимают эту территорию, чтобы атаковать Очаковское направление.

Начальник прессцентра заверила, что работа украинских бойцов в этом направлении очень результативна. В частности, в результате удара по позициям врага ВСУ уничтожили автомобильную технику оккупантов и до 10 россиян.

Это говорит о том, что покоя им там нет,

– отметила Гуменюк.

Отметим, что у российских захватчиков есть сухопутный коридор к Кинбурнской косе, поэтому они могут заменять силы, которые опрокидывают с левобережной части Херсонской области.

Целесообразно ли сейчас освобождение Кинбурнской косы

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин отметил, что Кинбурнскую косу сейчас больше контролирует противник. Вместе с тем, из-за огневого контроля ВСУ, противник не может сосредоточивать на территории Кинбурнской косы постоянное и большое движение своих войск.

Также он добавил, что в настоящее время средства пока не совпадают с целью, ведь в оккупантов есть сухопутный коридор к косе, но у ВСУ такой возможности нет. Ерин отметил, что освобождение островов и Кинбурнской косы возможно только после освобождения всей Херсонской области.

"Отдельное освобождение косы не целесообразно, так как это открытая местность и огненное поражение со стороны противника может нанести больше вреда, чем получение преимущества во время освобождения данной территории", – рассказал военный.