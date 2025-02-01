Купянское направление становится приоритетным для Путина, – ISW

Российские войска расширяют свои позиции к северу от Купянска. Это является частью долгосрочной операции, направленной на вытеснение украинских сил с восточного берега реки Оскол.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Российские наступательные операции вдоль линии Купянск-Боровая-Лиман активизировались еще в сентябре 2024 года.

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Какова ситуация вблизи Купянска

Тогда украинские войска отбили усиленную батальонную механизированную атаку вблизи Песчаного, что на юго-восток от Купянска. Это была первая атака такого масштаба на этом направлении с зимы 2023-2024 годов.

Недавно российская армия активизировала наступательные действия к северу от Купянска, в частности вблизи Двуречной, в рамках более широкой интенсификации на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях.

Геолокационные данные от 30 и 31 января показывают незначительное продвижение врага к северу от Двуречной, на южную окраину Западного и на север вдоль западного берега реки Оскол на северо-запад от Новомлинска.

Линия соприкосновения на Купянском направлении / Карта ISW

Минобороны государства-агрессора заявило 28 и 31 января о якобы захвате Двуречной, а 31 января российский блогер сообщил о захвате Новомлинска. Однако в Институте изучения войны не нашли подтверждения этой информации.

Российские войска активно применяют механизированные атаки для расширения своих позиций к северу от Купянска. С конца октября 2024 года оккупанты осуществили 5 таких атак ротного и по меньшей мере 1 батальонного уровня.

Российское военное командование исторически выделяет бронетехнику на приоритетные участки фронта, и усиление механизированной активности может свидетельствовать о том, что Купянское направление становится приоритетным направлением для российских войск,

– сообщили в ISW.

Кто там воюет против Украины

Подразделения 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа играют ключевую роль в попытках России расширить свои позиции к северу от Купянска. По данным пропагандистских источников, захват Двуречной приписывают подразделениям 25-й мотострелковой бригады.

Темп наступательных операций врага на этом участке фронта в течение большей части 2024 года был значительно ниже, чем на других направлениях. Вероятно, российские подразделения в этом районе имели возможность отдохнуть и подготовиться к длительной кампании по окружению Купянска.

Подразделения российской 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа также участвуют в операции. Они пытаются продвинуться на восток от Купянска и расширить российский плацдарм на юг в районе Кругляковки. Вероятно, это подготовка к форсированию реки Оскол и дальнейшему давлению на Боровую.