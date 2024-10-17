Оккупанты подходили в 4 километрах от Купянска, – Синегубов

Оккупационные войска страны-агрессора уже находились на расстоянии 4 километра от Купянска. Там Силы обороны вынуждены постоянно отражать атаки врага.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Ситуация на Купянском направлении

По словам Синегубова, ситуация на Купянском направлении меняется постоянно. Там также опасная динамика военных действий в для гражданского населения.

Враг уже приближался – скажем так, ближе всего к границе города Купянска – на 4 километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако та динамика, которая есть, несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта,

– рассказал Синегубов.

Глава ОВА заметил, что в городе все способствуют Вооруженным Силам эффективно вести оборону. Также в городе было введено эвакуацию гражданского населения.